انتهت - #في_البرازيل.. المباراة تشتعل، كوريا 2-4 الجزائر

الجزائر تلتقي منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من سباق مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014.

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الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 55 سجل سونج هيونج مين هدفا قلص النتيجة لكوريا إلى 3-1.

منتخب كوريا يهاجم ويضغط، لا يستسلم.. تصويبة قوية للغاية كادت أن تصدم الجزائر لكن مبولحي حارس مرمى الفريق الأخضر ردها بصعوبة بالغة.

أوووه، الرابع يا جزائر.. ابراهمي حلها، وقتل كوريا.

كوريا لم تمت.. لا تستسلم أبدا، والهدف الثاني للفريق الكوري كو جا شيو.

الشوط الأول

منتخب الجزائر يضغط من الثانية الأولى.

سفيان فيجولي أهدر فرصة مع الدقيقة 3 بتصويبة علت المرمى الكوري.

ثم كاد اللاعب نفسه أن يحصل على ركلة جزاء للفريق الأخضر، لكن سقوطه لم يأت مع صافرة الحكم،.

ضغط جزائري هائل على فريق كوريا التائه.

وأخيرا، جول جول جول، الجزائر تتقدم عن طريق إسلام سليماني.. هدف رائع، كرة طولية ضربت مصيدة التسلل الكورية، انطلق بالكرة، نطق الكرة مرة ثم في الثانية وضعها من فوق رأس الحارس.. انطلاقة هائلة للأخضر.

وبعد دقيقتين.. والثاني، الثانيييييي.. رفيق حليش يحرز الهدف الثاني للجزائر.. الله يا الخضرا.

أووووو، عبد المؤمن جابو يسجل الثالث للجزائر.. عرض رائع للفريق العربي الوحيد في المونديال.