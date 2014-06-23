' سأغشش أوروجواي كيف تهزم لاعبي إيطاليا '

سيجتمع مارتن كاسيرس مدافع يوفنتوس ومنتخب اوروجواي مع مدرب بلاده أوسكار تاباريز ليمنحه معلومات يراها هامة عن طريقة لعب إيطاليا.

منتخب أوروجواي يحتاج للفوز على إيطاليا حتى يتأهل الفريق اللاتيني لدور الـ16 من مونديال البرازيل.

ويلعب كاسيرس في يوفنتوس، وهو زميل للعديد من لاعبي منتخب إيطاليا مثل جيانلويجي بوفون، أندريا بيرلو، كلاوديو ماركيزيو، ليوناردو بونوتشي، وأندريا برازالي.

وقال كاسيرس عن ذلك: "هناك حركات ثابتة يفعلها ماركيزيو دوما، سأخطر بها مدرب الفريق تاباريز".

وتابع "الجميع يعرف بيرلو، لا أحتاج لأن أذكر المدرب إلا بضرورة فصله عن باقي لاعبي إيطاليا".

وأضاف "بوفون وخط الدفاع كلهم من أصحاب الخبرة، لكني أعرف الكثير من المعلومات عنهم".

وأتم "سأجتمع مع مدرب الفريق، سنتحدث كثيرا عن أشياء تخص خطة إيطاليا ولاعبي يوفنتوس".