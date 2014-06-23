إسلام سليماني: نريد أن نفرح العرب بالتأهل

أكد إسلام سليماني مهاجم منتخب الجزائر أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده في المباراة الحاسمة أمام روسيا في الجولة الأخيرة من أجل التأهل للدور القادم.

وقاد سليماني محاربو الصحراء للقضاء على كوريا برباعية مقابل هدف، جعلتهم على بعد خطوة واحدة عن دور الـ16 من المونديال.

وقال سليماني في تصريحات عقب نهاية اللقاء: " نعم، كنا نستحق هذا الفوز، قدمنا ما يرضينا ويرضي جماهيرنا ونعدكم بالمزيد".

وأحرز سليماني الهدف الأول للخضر قبل أن يساهم في صناعة الهدف الثالث، ليتوج بلقب أفضل لاعب في المباراة.

وعن لقاء روسيا الأخير، قال سليماني: نريد أن نفرح العرب والجزائرين بالتأهل، سنفعل كل شيء من أجل ذلك.

ويمتلك محاربو الصحراء فرصتي التعادل أو الفوز أمام روسيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الأخير، من أجل العبور إلى الدور القادم في المونديال.