فتحي مبروك يطالب الجميع بالصبر على شباب الأهلى

أكد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن الأخطاء الدفاعية كلفت الفريق هدفين في آخر دقائق المباراة، مشيراً إلى عدم وجود انسجام بين المدافع الشاب عمرو أشرف السيد شبراوي والظهير الأيمن وأنه سيسعى لعلاج أخطاء المباراة خلال الفترة المقبلة .

وكان الجهاز الفنى قد منح لاعبيه راحة من التدريبات أمس .. ويستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعبه بمختار التتش بالجزيرة إستعدادا لمباراة الزمالك فى أول مباريات الدورة الرباعية والمٌقرر لها السبت القادم بإستاد القاهرة.

وأضاف مبروك أن هؤلاء اللاعبين استطاعوا تحقيق الفوز على فريق مصر المقاصة في الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز ، مؤكداً على ثقته الكبيرة بهم مع علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعببون لتلافيها .

> وعبر المدير الفني للأهلي عن رضاه عن أداء الفريق في الشوط الأول مع التحفظ بشكل بسيط على الشوط الثاني بوجود أخطاء كلفتنا هدفين في آخر المباراة.