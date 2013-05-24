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ديكور جديد لـ"مزاج الخير" بمدينة الإنتاج

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ديكور جديد لـ"مزاج الخير" بمدينة الإنتاج ديكور جديد لـ"مزاج الخير" بمدينة الإنتاج

كتب : هند سعد الدين منذ 23 دقيقة

المخرج مجدى الهواري يبني اليوم ديكورا جديدا لمسلسله "مزاج الخير" في بيت الأمة بمدينة الإنتاج الإعلامي، والمسلسل بطولة مصطفى شعبان وعلا غانم ودرة وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمد نجاتى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد فيه مصطفى شعبان دور شاب فقير يسعى إلى تحقيق طموحاته لإرضاء الفتاة التي يحبها. ويتناول المسلسل من خلال الأحداث مشاكل الشارع المصري في الوقت الحالي راصدًا الحالة المزاجية للمصريين، وكيفية تعاملهم مع الأحداث والأوضاع التى تحيط بهم.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح.

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