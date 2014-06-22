الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يفوز في انتخابات الرئاسة بنسبة81.79%

أعلن رئيس لجنة الإنتخابات الموريتانية ولد اسويد أحمد، أن الرئيس الموريتاني المرشح محمد ولد عبد العزيز حصل على واحد وثمانين وتسعة وسبعين في المائة من أصوات الناخبين في الإنتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا السبت.

وأكد المسؤول الإنتخابي ـ خلال مؤتمر صحفي هذه الليلة في نواكشوط ـ أن نسبة المشاركة بلغت ستة وخمسين في المائة ، مؤكدا أن الإنتخابات جرت في هدوء وسكينة.

وأضاف أن المرشح بيرام ولد أعبيدي حصل على نسبة ثمانية وسبعة من عشرة ، ورئيس حزب الوئام بيجل ولد حميد حصل على أربعة بالمائة.

وحسب اللجنة المستقلة للإنتخابات ، فقد حصل المرشح الزنجي إبراهيم مختار صار على نسبة أربعة وأربعة من عشرة في المائة ، وتذيلت اللائحة المرشحة لاله بنت مولاي أدريس بنسبة صفر وخمسة من عشرة في المائة.