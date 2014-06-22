أرقام وحقائق مثيرة عن فوز بلجيكا المتأخر على روسيا

فاز المنتخب البلجيكي على منتخب روسيا في إفتتاحية الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثامنة والتي تضم بجانب كلا المنتخبين الأوروبيين منتخبي كوريا الجنوبية والجزائر بهدف وحيد سجله الشاب ديفوك أوريغي.

مباراة اليوم هي المباراة التاسعة بين المنتخبين و الفوز الرابع للمنتخب البلجيكي الذي يحقق التعادل في عدد المباريات حيث أنه بذلك تكون روسيا قد فازت 4 مباريات وبلجيكا في أربع مناسبات فيما ساد التعادل في مباراة واحدة، ويعد هدف اليوم للمنتخب البلجيكي هو الهدف الحادي عشر لبلجيكا أمام إثنى عشر هدفاً من الجانب الروسي.

وتعد هذه أول مباراة بين بلجيكا وروسيا في كاس العالم منذ أن تلاقى معاً في مونديال كوريا الجنوبية واليابان بعام 2002 ، حيث فاز الشياطين الحمر على التنين الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والجدير بالذكر أن صاحب هدف الفوز هو “فيلموتس” المدرب الحالي للمنتخب البلجيكي، واليوم أتى فيلموتس ولكن في ثوب المدرب حتى يقود بلجيكا للفوز مرة أخرى على روسيا.

جاء هدف بلجيكا الذي كتب لها الفوز في المباراة عن طريق أول تسديدة على الرمى بين إطار القائمين والعارضة الأفقية في المباراة وكانت في الدقيقة 88، أوريغي صاحب الهدف أصبح أصغر لاعب يسجل للشياطين الحمر بسن 19 سنة .

أهداف بلجيكا حتى الآن في المونديال جميعهم أتوا عن طريق البدلاء “فيلايني – ماتينيز – أوريغي” يعادله في ذلك فقط المنتخب السويسري سجل أيضاً ثلاثة أهداف من أصل أربعة عن طريق لاعبو الإحتياط.

22 مباراة هي عهد المدرب الإيطالي فابيو كابيلو مع المنتخب الروسي خسر فيهم فقط ثلاث مناسبات بما فيهم مباراة اليوم الغريب في الأمر أن الثلاثة مباريات التي خسرهم كابيلو مع روسيا جميعهم بنتيجة 1-0 .. كما أن منذ تفكك الإتحاد السوفيتي و أخذ روسيا اليد العليا بها المنتخب البلجيكي لم يخسر من روسيا الوريث الشرعي للإتحاد السوفيتي حيث أنها فازت 3 مرات و تعادلت في مناسبة وحيدة فقط.

استمر المنتخب البلجيكي في سجله القوي في كأس العالم حيث أنه في آخر 8 مباريات في دور المجموعات لم يخسر أي مباراة حيث أنه فاز في 3 مناسبات و تعادل في الخمس الأخرى، على النقيض المنتخب الروسي منذ أن فاز على تونس في مونديال 2002 لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر ثماني مباريات في دور المجموعات لكأس العالم.

هذه هي المباراة رقم 19 للعملاق تيبو كورتوا مع المنتخب البلجيكي كحارساً أساسياً للشياطين الحمر الجدير بالذكر أن مع كورتوا بلجيكا في أمان حيث أنها لم تخسر وحارسها كورتوا ، حيث فازت في 13 و تعادلت في 6 مباريات، لأول مرة منذ مونديال أمريكا 1994 حين فاز على المغرب و من ثم هولندا يحقق المنتخب البلجيكي الفوز في مبارتين متتاليتين في كأس العالم النسخة الحالية.

أخيراً بهذا الفوز أصبح المنتخب البلجيكي هو سادس المتأهلين رسمياً إلى دور الـ 16 من المحفل العالمي المُقام في البرازيل بعد هولندا و تشيلي من المجموعة الثانية و كولومبيا من المجموعة الثالثة و كوستاريكا مفاجأة البطولة من المجموعة الرابعة و الأرجنتين من المجموعة السادسة.