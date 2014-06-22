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رئيس نيجيريا: العمليات الإرهابية لن تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية في 2015

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رئيس نيجيريا: العمليات الإرهابية لن تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية في 2015 رئيس نيجيريا: العمليات الإرهابية لن تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية في 2015

رئيس نيجيريا

أكد الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان، أن العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد لن تؤثر علي الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في فبراير المقبل.

وقال جوناثان ـ في تصريحات أثناء قداس بإحدي كنائس أبوجا اليوم الأحد ـ أن مستمرة في خططها التنموية والسياسية رغم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد ، مؤكدا اصرار حكومته علي اجراء الإنتخابات في جو يتسم بالديمقراطية والحرية.

وأضاف أن حكومته ستستمر في محاربة ما وصفها بقوي الظلام بغض النظر عن عمليات الإرهاب ، مطالبا المواطنين بالصلاة والدعاء الي الله من أجل أن تنجح الجهود الهادفة الي اطلاق سراح عشرات الفتيات المختطفات من قبل جماعة (بوكو حرام) المتشددة.

وأكد أن البرنامج الإصلاحي لحكومته ليست مجرد وعودا ولكن نتائجه بدأت تؤتي ثمارها ، منوها بالتطورات الإيجابية في عدد من القطاعات الهامة بينها قطاعات الزراعة والطرق والمطارات والبترول والصناعة والإسكان.

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