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بالصور..المواقف المخالفة تملىء ميدان الحلمية بمباركة رجال الشرطة

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> كتب: شمس الدين مرتضى

انتشر في ميدان الحلمية، وأمام محطة مترو حلمية الزيتون من مخرجي المرج و حلوان، المواقف المخالفة للتوك توك، والميكروباصات، وذلك أمام أعين رجال المرور، وبدون تطبيق للقانون، وسط إحداث كبير لمعوقات الطريقأمام حركة المارة و السيارات التي تتسبب في الاختناقات المرورية، و المشاجرات و ترويع المواطنين، وسط تجاهل تام من قبل محافظة القاهرة، ووزارة الداخلية لكم المخالفات القانونية المحدثة و الناتجة.

موقف للتوك توك سائقيه يتحرشون بالمارة

فقد رصدت عدسات وكالة “ONA” للأنباء، أمام محطة مترو الحلمية من ناحية اتجاه المرج يتمركز العشرات من عربات التوك توك، اتخذوا تلك المنطقة كموقف لهم يقلون من خلاله الركاب إلى المناطق المجاورة، فبانتشار سائقي التوك توك في هذه المنطقة، يعوقون سير المواطنين من و إلى محطة مترو الأنفاق.
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> بخلاف المضايقات، وحالات التحرش التي يتعرضن لها السيدات، والنساء من قبل سائقي التوك توك، بدون تواجد أمني بتلك المنطقة، وبدون وجود أي آلية كافية تفسح الطريق أمام المارة.

موقف مخالف للميكروباصات يتعرض لحركة سير المواطنين

ووجدنا أن أمام محطة حلمية الزيتون لمترو الأنفاق من اتجاه حلوان، موقف مخالف متوجه إلى الجديدة، ومدينة نصر، يتعاملون على أن هذه المنطقة ملك لهم وحدهم، يتسببون في تعطيل المارة و السيارات، ويتسببون في حالات مضايقات و تحرش للسيدات، والبنات المارة من قبلهم.

سيارات الرحالات المخالفة للقانون تقل المواطنين بإمضاء التجاهل الأمني
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> في بعض المواقف المنتشرة في ميدان الحلمية هناك موقف يتجه إلى السلام، وموقف العاشر، تلك الموقف مخالف و غير قانوني، بالإضافة إلى ذلك فهذه السيارات التي تقل المواطنين، هي في الأصل سيارات للرحلات، ومع ذلك يسمح لها الأمن بالتعامل و المواطنين بدون منعها، وبدون مخالفات تجرم استخدام تلك السيارات كسيارات للأجرة، ونقل للركاب.

تسبب تلك السيارات في الاختناقات المرورية، والتي تعطل الطريق أحيانا إلى ميدان المطرية، بخلاف المشاجرات التي يحدثونها مع المواطنين، والخروقات القانونية التي يتجاهلها الامن رغم تواجدهم في منطقة حية كميدان الحلمية، وأحيانا أمام اعينهم.

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