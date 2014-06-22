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«الاتصالات العراقية»: حجب مواقع التواصل الاجتماعي «مؤقت»

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أكدت وزارة الاتصالات العراقية، الأحد ، أن قرار الوزارة الأخيرالقاضي بحجب بعض تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» و«فيسبوك» و«تويتر»، جاء بناء على توجيهات عليا، وسيكون بصورة مؤقتة بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة.

وقال الوكيل الأقدم للوزارة، أمير خضر البياتي، في بيان، إن 80 % من المعركة الحالية التي يخوضها العراق حاليا تعتمد على الجانب الإعلامي، ومن هنا فان هذه الإجراءات تعد ضرورية ومهمة للحد من ذلك، لاسيما أن الكثير من دول العالم تقوم بحجب تلك الخدمات بمجرد حدوث المظاهرات والكوارث الطبيعية وغيرها.

وأضاف «البياتي» أن وزارة الاتصالات تتيح استخدام تلك التطبيقات خلال أوقات العمل الرسمي من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 4 عصرا مع إتاحة استخدام الإنترنت والتصفح بشكل دائم من دون حجب، علما بان الحجب مؤقت ووفق خطة مدروسة لإعادته مرة أخرى للاستخدام في الوقت المناسب.

وقد شهدت معظم مناطق العاصمة، بغداد، الأحد، توقفا لخدمة «الإنترنت» بشكل عام، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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