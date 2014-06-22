أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«أوغلو»: تركيا ترغب في مساعدة كل العراقيين وفي مقدمتهم التركمان

Google+ Print

أجرى وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، اتصالين هاتفيين مع رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشاد صالحي، ورئيس مجلس مدينة كركوك، حسن طوران.

وأعرب «أوغلو»، خلال الاتصالين الهاتفيين عن استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال المساعدة لجميع العراقيين وفي مقدمتهم التركمان،حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول»، الأحد.

ولفت «أوغلو»، عبر حسابه بموقع «تويتر» إلى تواصل المساعدات التركية للمناطق التركمانية، في إشارة إلى إرسال مساعدات غذائية إلى كركوك.

وقال: «هناك تواصل مستمر مع القيادات التركمانية»، موضحاً أن الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما يصبان في هذا الاتجاه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية