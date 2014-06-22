«أوغلو»: تركيا ترغب في مساعدة كل العراقيين وفي مقدمتهم التركمان

أجرى وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، اتصالين هاتفيين مع رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشاد صالحي، ورئيس مجلس مدينة كركوك، حسن طوران.

وأعرب «أوغلو»، خلال الاتصالين الهاتفيين عن استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال المساعدة لجميع العراقيين وفي مقدمتهم التركمان،حسبما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول»، الأحد.

ولفت «أوغلو»، عبر حسابه بموقع «تويتر» إلى تواصل المساعدات التركية للمناطق التركمانية، في إشارة إلى إرسال مساعدات غذائية إلى كركوك.

وقال: «هناك تواصل مستمر مع القيادات التركمانية»، موضحاً أن الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما يصبان في هذا الاتجاه.