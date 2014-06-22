تقارير كردية: عناصر «داعش» سيطرت على مدينة تلعفر غربي الموصل

أفاد موقع كردي أن عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش»، سيطرت على مدينة تلعفر على بعد 60 كلم غرب الموصل، مؤكدا لجوء قائد القوات المكلفة بحماية المدينة إلى قوات البيشمركة الكردية.

ونقل موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي يتزعمه الرئيس العراقي، جلال طالباني، عن مصدر أمني، مساء الأحد قوله: «المجاميع الإرهابية التابعة لتنظيم (داعش) تمكنت من السيطرة على أحياء الرسالة والسايلو ومطار تلعفر، وأن قائد قوات حماية تلعفر قد لجأ إلى قوات البيشمركة في بلدة شنكال الكردية».

ويشهد العراق تدهورا أمنيا ملحوظا بعد سيطرة تنظيم «داعش» والجماعات المسلحة الداعمة له على مناطق في شمالي العراق ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد.