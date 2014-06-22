أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

تقارير كردية: عناصر «داعش» سيطرت على مدينة تلعفر غربي الموصل

Google+ Print

أفاد موقع كردي أن عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش»، سيطرت على مدينة تلعفر على بعد 60 كلم غرب الموصل، مؤكدا لجوء قائد القوات المكلفة بحماية المدينة إلى قوات البيشمركة الكردية.

ونقل موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي يتزعمه الرئيس العراقي، جلال طالباني، عن مصدر أمني، مساء الأحد قوله: «المجاميع الإرهابية التابعة لتنظيم (داعش) تمكنت من السيطرة على أحياء الرسالة والسايلو ومطار تلعفر، وأن قائد قوات حماية تلعفر قد لجأ إلى قوات البيشمركة في بلدة شنكال الكردية».

ويشهد العراق تدهورا أمنيا ملحوظا بعد سيطرة تنظيم «داعش» والجماعات المسلحة الداعمة له على مناطق في شمالي العراق ما دفع إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي