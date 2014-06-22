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صحيفة: الجيش الإسرائيلي يتجه لضرب أهداف في سوريا

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وصف الجيش الإسرائيلي، حادثة قتل إسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة بأنها «عملية تخريبية» .

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية قولها مساء الأحد، «أنهى الجيش الإسرائيلي التحقيق في حادثة مقتل إسرائيلي وإصابة 3 بجروح مختلفة في الجولان هو نتاج عملية تخريبة، عبر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من الأراضي السورية، مما أدى إلى إصابة صهريج ينقل ماء لأعمال فتح طريق في المكان».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية على موقعها على الإنترنت إن الجيش الإسرائيلي «يجري تقييما للأوضاع بعد تبين أن العملية هي عملية مخطط لها من خلال إطلاق صاروخ متطور الصنع يصل مداه 5 كيلو مترات.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية إن «الجيش يتجه لاتخاذ قرار بضرب أهداف في سوريا خلال الساعات القليلة المقبلة».

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