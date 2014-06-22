كيم كردشيان تقيم مهرجاناً بمناسبة عيد ميلاد إبنتها

إحتفلت النجمة العالميّة Kim kardashian الأحد الماضي، بعيد ميلاد إبنتها North West الذي يصادف في 15 حزيران بالتزامن مع عيد الأب، فقامت وعائلتها بزيارة متحف الأطفال في مانهاتن.

من الواضح أن Kardashian لم تكتفِ بهذا القدر، فأقامت أمس إحتفالاً آخراً لطفلتها المدللّة تحت إسم Kidchella، وذلك في المنزل الجديد الذي اشترته kourtney في كالاباساس، بعد أن علمت أنها حامل وسينضّم إلى العائلة طفلاً جديداً.



وكشفت العائلة أنّ إسم الإحتفال إختير تيمنّاً بمهرجان Coachella العالمي، الذي يقام سنويّاً في مدينة Indio بكاليفورنيا.

حضر الحفل شقيقات Kim والعديد من الأصدقاء مثل Blac Chyna و Rachel Roy وغيرهم، كما إرتدى الجميع ثياباً من وحي المناسبة.

يذكر أن Kim Kardashian التي تزوجّت منذ فترة من حبيبها نجم الراب Kanye West، لم تسمح للوسائل الإعلاميّة بالدخول والتصوير، لكن Kendall Jenner نشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعض الصور، إلاّ أنّها غير واضحة تماماً ولا تظهر صاحبة العيد أو والدتها.

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