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تجمع لأعضاء تنظيم الإخوان بالسويس

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تجمع لأعضاء تنظيم الإخوان بالسويس تجمع لأعضاء تنظيم الإخوان بالسويس

أرشيفية

تجمع عدد محدود من أعضاء تنظيم الإخوان بعدد من الشوارع الفرعية بمنطقة النمسا بالسويس مساء اليوم، هذا وردد المشاركين فى التجمع هتافات مسيئة ضد الجيش والشرطة.
> وقال مصدر أمني أن هناك سيارات شرطة تحركت لهذه التجمعات لفضها لمخالفتها قانون تنظيم التظاهر، موضحًا أن تجمعات الإخوان فور سماع أصوات سيارات الشرطة فروا هاربين للشوارع الفرعية.

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