أمن مطروح يضبط متهمًا من أسيوط مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد

قال اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح أن كمين نقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 20 على طريق مطروح – الإسكندرية تمكن من ضبط متهمًا من محافظة أسيوط هارب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن المؤبد في قضية حيازة سلاح، حيث تمكن الملازم أول حازم المصري الضابط بإدارة البحث الجنائي المعين والقوة المرافقة من ضبط المتهم “صافي . ع . ا – 39 سنة – عامل زراعي” مقيم بأسيوط، والمحكوم عليه في القضية جنايات مركز وادي النطرون لسنة 2012 بالسجن المؤبد 25 سنة غيابي “سلاح”.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.