صحفى بالفيوم يتهم أمن مستشفى مركزي بالإعتداء عليه بالسب ومنعه من تأدية عمله

حرر الزميل “محمد فرغلى” الصحفى بجريدة “المصرى اليوم” بالفيوم محضراً بمركز شرطة طامية اتهم فيه 4 من أفراد الأمن الخاص بمستشفى طامية المركزى بالاعتداء عليه بالسب ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب ومنعه عن تأدية عمله أثناء تواجده داخل وحدة الغسيل الكلوى لرصد معاناة مرضى الشيفت الثالث بعدم إجراء عمليات الغسيل الكلوى لهم المقررة فى الثانية ظهراً بسبب انقطاع المياه .

وكان الزميل الصحفى ،قد تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد المرضى ويدعى “شريف محمد مبروك” يستغيث به للحضور إلى وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى طامية المركزى لرصد معاناته والمرضى المتواجدين معه بوحدة الغسيل الكلوى بسبب عدم إجراء عمليات الغسيل لهم فى الوقت المحدد فى الثانية ظهراً ،وتأخر إجراء عملية الغسيل حتى السادسة مساء.

وأثناء تواجد الزميل بوحدة الغسيل الكلوى لرصد معاناة المرضى قام 4 من أفراد أمن المستشفى بالاعتداء عليه بالسب ومنعه عن آداء عمله بالقوة ،وحاولوا الاستيلاء على الكاميرا التى بحوزته وحاولوا الاعتداء عليه بالضرب لولا تدخل مرضى الغسيل الكلوى ، وقام أفراد الأمن باقتياد الصحفى خارج وحدة الغسيل الكلوى بالقوة وهددوه بعدم الحضور إلى المستشفى مرة ثانية وإلا سيلقى جزاؤه بالاعتداء عليه بالضرب .

كما اتهم الصحفى مديرة المستشفى بتحريض أفراد الأمن عليه لمنعه من دخول المستشفى لرصد أى مخالفات .

واستشهد الزميل الصحفى بالمرضى والممرضات وطبيب وحدة الغسيل الكلوى على الواقعة وأدلى 3 من المرضى هم شريف محمد مبروك ، وأسامه محمد محجوب ، وشعبان إبراهيم حميده وأكدوا صحة الواقعة فى ذات المحضر .

وكان الزميل الصحفى ،قد نشر بجريدة” المصرى اليوم” أمس تحقيق عن الإهمال داخل مستشفى طامية المركزى ،مما آثار غضب مديرة المستشفى والعاملين فيها ضد الزميل الصحفى .