وزيرا الصحة والإسكان يضعان تصورا لتطوير الخدمة الطبية للقصر العينى

عقد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان اجتماعا لوضع تصور سريع لحل مشكلات المرضى ومرضى الطوارئ والإستقبال بالمستشفيات الجامعية وعلى وجه الخصوص مستشفى القصر العينى ، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان ، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ، والدكتور حسين خيرى عميد كلية الطب قصر العينى ومدير المعاهد والمستشفيات ، ظهر اليوم الأحد.

وأوضح الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان أن هناك تنسيقا بين وزارات الصحة والتعليم العالى والإسكان لوضع تصور برفع المساحة الجغرافية لمستشفى القصر العينى وإمكانية تعظيم الإستفادة من المبانى الموجودة قدر المستطاع وأن يتم إيجاد حلول سريعة لإفتتاح مستشفى الطوارئ الجديدة حتى تستطيع أن تخدم أكبر قطاع من المرضى.

وأضاف أن هناك تنسيقا فى مجال تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة التعليم العالى ممثلة فى كلية طب قصر العينى حتى يتم تقديم خدمات الطوارئ والإستقبال فى عموم المستشفيات ليكون هناك مجموعة من المستشفيات العامة والمركزية خاضعة للإشراف الفنى للجامعة حتى يتم تقديم الخدمات العلاجية فى حالة الطوارئ بصورة جيدة ، ولا يكون هناك تكدس فى أعداد المرضى فى بعض المستشفيات وتكون هناك مستشفيات أخرى خالية.

وأكد عدوي، على تعظيم الإستفادة من الإمكانيات الموجودة فى مجال المستشفيات وأيضا القوى البشرية ورفع الكفاءة التدريبية للعاملين فى القطاع الطبى بصورة عامة والتمريض ، مشيرا إلى انه سيقوم وعدد من الوزراء صباح غد بزيارة إلى مستشفى الطوارئ ، حتى يتم إتخاذ قرار على الطبيعة لتفعيل منظومة الطوارئ لخدمة المريض المصرى ، بحيث لا يتكرر أبداً التكدس وألا يكون هناك نقص فى الرعاية العلاجية أو سوء فى تقديم الخدمة.

وعقب الإجتماع ، تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوى والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والدكتور حسين خيرى عميد كلية طب قصر العينى ، مركز الخدمات العاجلة والطوارئ بوزارة الصحة 137 ، حيث شاهدوا تجربة حية لتلقى إحدى البلاغات بتوفير حضانة ، كما إستمعوا إلى شرح من العاملين بالمركز بكيفية تلقى البلاغات والربط بين المستشفيات والإسعاف لتوفير أسرة الرعاية المركزة والحضانات وأكياس الدم للمرضى.