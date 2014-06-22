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أمن مطروح يضبط 3 سيارات مسروقة من القاهرة والإسكندرية بمدينة الضبعة

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أمن مطروح يضبط 3 سيارات مسروقة من القاهرة والإسكندرية بمدينة الضبعة أمن مطروح يضبط 3 سيارات مسروقة من القاهرة والإسكندرية بمدينة الضبعة

اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطارًا بضبط 3 سيارات بمدينة الضبعة تبين أن سيارتين مبلغ بسرقتهما من القاهرة والإسكندرية والسيارة الثالثة تعذر التوصل لبياناتها بسبب وجود طمس على أرقام الشاسية والموتور الخاصة بها.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة والقوة المرافقة أثناء المرور الأمني بدائرة القسم من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة “هيونداي” بني اللون موديل 1994 وبرفع بصمتي الشاسيه والموتور تبين أنها تحمل شاسية رقم 900994 وموتور رقم 800120 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 674 م . د . ل ومبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم الدخيلة لسنة 2014 بأمن الاسكندرية عن بلاغ “وائل نادي أحمد”.

وضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة سوزكي زيتي اللون موديل 1997، وبرفع بصمتي الشاسيه والموتور تبين أنها تحمل شاسيه رقم 100559 وموتور رقم 145324 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 125167 ومبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم أول مدنية نصر بأمن القاهرة عن بلاغ “ايهاب جاب الله”.

وتم ضبط سيارة بدون لوحات معدنية “ماركة سوزكي” زيتي اللون وبرفع بصمتي الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كانت مبلغ بسرقتها من عدمه تعذر رفع رقمي الشاسيه والموتور لوجود طمس شديد بهما.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة أحوال قسم الضبعة وتم التحفظ علي السيارات بديوان القسم تحت تصرف النيابة العامة .

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