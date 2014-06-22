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“داعش” يقتل مستشارة محافظ صلاح الدين أثناء مقاومتها له شرق تكريت

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“داعش” يقتل مستشارة محافظ صلاح الدين أثناء مقاومتها له شرق تكريت “داعش” يقتل مستشارة محافظ صلاح الدين أثناء مقاومتها له شرق تكريت

 

لقيت الناشطة السياسية، أمية ناجي جبارة، مستشارة محافظ صلاح الدين لشؤون المرأة مصرعها خلال تجدد الاشتباكات بين مسلحين وعشائر الجبور في ناحية العلم شرق تكريت،حسبما ذكر مصدر أمنى بصلاح الدين.

وقتلت جبارة خلال مشاركتها في القتال بمعركة أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من تنظيم “داعش” شرق تكريت.

وقال مصدر أمني إن :”جبارة كانت تقاوم مع الأهالي تنظيم “داعش” الذين حاولوا اقتحام ناحية العلم إذ تسكن فيها، لكن قناصاً قام بقتلها قرب منزلها أثناء محاولتها الرد عليهم”.

يشار إلى أن جبارة تنتمي إلى قائمة العربية التي يترأسها صالح المطلك بمحافظة صلاح الدين.

فى سياق أخر أسفر قصف مروحي قرب محطة وقود في تكريت عن مقتل وإصابة العشرات.

 

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