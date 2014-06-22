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مصدر لبناني: قوات حزب الله دخلت بلدة “الطفيل” للتأكد من عدم وجود مسلحين

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مصدر لبناني: قوات حزب الله دخلت بلدة “الطفيل” للتأكد من عدم وجود مسلحين مصدر لبناني: قوات حزب الله دخلت بلدة “الطفيل” للتأكد من عدم وجود مسلحين

حزب الله

كشف مصدر لبناني عن أن قوات حزب الله قد دخلت بلدة “الطفيل” اللبنانية المعزولة عن الأراضي اللبنانية للتأكد من عدم وجود مسلحين تابعين للمعارضة المسلحة.

وقال المصدر من بلدة الطفيل التي سبق أن حوصرت من قبل قوات حزب الله والجيش السوري إن أعداد قليلة من قوات حزب الله دخلت البلدة (ذات الغالبية السنية ) أمس بالتراضي مع الاهالي للتأكد من عدم وجود مسلحين من المعارضة السورية بالبلدة.

وأضاف أن مقاتلي حزب الله عرضوا على السكان مساعدة من يريد للانتقال للأراضي اللبنانية .

وأشار إلى أن أهل البلدة جددوا التأكيد على أنه لايوجد مسلحين من المعارضة السورية ، وأن المسلحين يتواجدون في الجرد المرتفع للبلدة ولاعلاقة لهم بهم… ونفى المصدر ماتردد عن سيطرة القوات السورية على أجزاء من البلدة .

يشار إلى أن بلدة الطفيل تشكل جيبا لبنانيا محاطا بالأراضي السورية من عدة جهات ولايوجد لها طريق للأراضي اللبنانية إلا عبر سوريا، وبعد سيطرة الجيش السوري وحزب الله على منطقة جبال القلمون تم إبرام تسوية بين حزب الله ووزير الداخلية اللبناني القيادي بتيار المستقبل نهاد المشنوق للسماح لأهالي البلدة بالخروج منها وإرسال مساعدات لهم عبر الأراضي السورية بالتنسيق مع حزب الله.. كما أعلن المشنوق اعتزام شق طريق يربط البلدة بالأراضي اللبنانية.

وجاء هذا الوضع الغريب للبلدة نتيجة تقسيم الاستعمار الفرنسي للحدود بين سوريا ولبنان دون مراعاة الطبيعة الجغرافية والبشرية ، حيث أن البلدة مرتبطة بسوريا بحكم الموقع الجغرافي والتكوين البشري .

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