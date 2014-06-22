أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«أوباما»: خطر «داعش» قد يمتد إلى الأردن

Google+ Print

حذر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من أن تهديد المسلحين من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق و الشام»، «داعش»، قد يمتد إلى دول أخرى في المنطقة مثل الأردن، مشددا على ضرورة توخي «الحذر».

وقال «أوباما»، في مقابلة مع قناة «سي بي أس» الأمريكية بثت مقتطفات منها، الأحد: «سنتوخى الحذر بشكل عام».

وأوضح أن المشكلة تكمن الآن في أن متشددي «داعش» يزعزعون الاستقرار في العراق.

وحذر من إمكانية امتداد هذا التهديد و«انتقاله» إلى دول حليفة للولايات المتحدة مثل الأردن.

وقال: «اعتقد أن أيديولوجيته المتشددة تمثل تهديدا على المدى المتوسط والبعيد»، موضحا أن «الحل ليس إرسال قوات أمريكية كلما ظهرت مثل هذه الجماعات المتشددة».

وأضاف: «يتعين علينا تبني استراتيجية أكثر تركيزا وإقامة تحالفات وتدريب عناصر الشرطة والعسكريين المحليين للقيام بمهامهم».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية