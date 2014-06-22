«أوباما»: خطر «داعش» قد يمتد إلى الأردن

حذر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من أن تهديد المسلحين من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق و الشام»، «داعش»، قد يمتد إلى دول أخرى في المنطقة مثل الأردن، مشددا على ضرورة توخي «الحذر».

وقال «أوباما»، في مقابلة مع قناة «سي بي أس» الأمريكية بثت مقتطفات منها، الأحد: «سنتوخى الحذر بشكل عام».

وأوضح أن المشكلة تكمن الآن في أن متشددي «داعش» يزعزعون الاستقرار في العراق.

وحذر من إمكانية امتداد هذا التهديد و«انتقاله» إلى دول حليفة للولايات المتحدة مثل الأردن.

وقال: «اعتقد أن أيديولوجيته المتشددة تمثل تهديدا على المدى المتوسط والبعيد»، موضحا أن «الحل ليس إرسال قوات أمريكية كلما ظهرت مثل هذه الجماعات المتشددة».

وأضاف: «يتعين علينا تبني استراتيجية أكثر تركيزا وإقامة تحالفات وتدريب عناصر الشرطة والعسكريين المحليين للقيام بمهامهم».