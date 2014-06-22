بالصور..بلح “السيسي” أربعة أضعاف سعر “مرسي”.. وأزمة سوريا ترفع أسعار “قمر الدين”

ألقى المشهد السياسى بالبلاد ظلاله على سوق ياميش رمضان، حيث تسابق التجار على تسمية أفضل أنواع البلح وأغلاها بإسم “السيسى” لجذب المواطنين للشراء مع قرب حلول شهر رمضان الكريم وما يصاحبه من انتعاش بحركة البيع والشراء بصفة عامة والياميش بصفة خاصة.

وبجولة بمنطقة عمر أفندى أكثر المناطق التجارية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية أكد محمود عبد الرحمن أحد التجار أن أسماء البلح كل موسم يطلقها التجار وتكون لجذب المواطنيين على الشراء قائلًا، “عندنا بلح السيسى وبلح مرسى وطبعًا السيسى أغلى بأربعة أضغاف.. مرسى بـ 5 جنيه والسيسى 20 جنيه”.

وأكد أن بلح السيسى رغم إنه الأكثر غلاء نظرًا لجودته، إلا أنه الأكثر طلبًا للموسم الثانى على التوالى ويليه بلح “السادات” 15 جنيه ويتزيل القائمة بلح ” مرسى” 5 جنيه.

وأكد علي حماد أن الموسم العام الحالى بدأ ضعيف وحركة البيع والشراء لم تبدأ بكثافة كما هو المتوقع بعد، نظرًا للغلاء الكبير التى تشهده السلع وخاصة ” قمر الدين” قائلًا ” لفة قمر الدين كانت بـ 18 جنيه ووصلت هذا الموسم إلى 40 جنيه” بسبب الأزمة السورية والعنف التى تشهده سوريا، مما أثر بشكل مباشر على حركة الاستيراد وأدى إلى هذا الإرتفاع الجنوني في أسعار قمر الدين.

وأضاف ياسر الشربينى بائع ياميش رمضان أن الإقبال ضعيف على شراء الياميش هذه الأيام، ومن المتوقع زيادتها قبل بدء شهر رمضان الكريم بأيام قليلة وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا زيادة أسعار الياميش 50% عن العام الماضى.

وأضاف أن بلح السيسي يكتسح الأسواق وبلغ سعر الكيلو 20 جنيهًا قائلًا، “السيسى غالي عند كل المصريين، ولذلك تم تسمية أجود الأنواع بإسمه وأي حاجة حلوة بنسميها السيسي”، بينما بلغ كيلو بلح مرسى بـ 5 جنيهات، وهو أقل الأنواع سعرًا، حيث تبدأ أسعار البلح من 5 إلى 20 جنيهًا.

وأشار أن أسعار الياميش تزايدت بشكل كبير، حيث بلغ سعر قمر الدين من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا لإنه لا يوجد استيراد لحصار سوريا والإقبال يزداد على السلع المستوردة، ولكن ظهر هذا العام المنتجات المصرية التى تحاول التنافس بأسعار قليلة.