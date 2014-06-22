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اجتماع لمهندسى الري لمناقشة مشاكل المجاري المائية بسوهاج‎

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اجتماع لمهندسى الري لمناقشة مشاكل المجاري المائية بسوهاج‎ اجتماع لمهندسى الري لمناقشة مشاكل المجاري المائية بسوهاج‎

تنفيذا لتوجيهات الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى بضرورة عقد لقاءات دورية مع مهندسى الرى بمحافظات المختلفة للتعرف على مشاكل الرى وايجاد حلول فورية لها.

والتقى المهندس محمد على ابراهيم مدير عام رى سوهاج بمنهدسي ري المحافظة للتأكيد على ضرورة الاهتمام الدائم بتطهير المجارى المائية وإزالة التعديات على حرم المجارى المائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الأمن.

وتناول الاجتماع وضع مقترح عقد للتطهيرات العام القادم ومناقشة ماتم إنجازة فى مجال تطهير المجارى المائية والتكاسى الحجرية بالإضافة إلى ماتم تنفيذه من قرارات إزالة على أراضى أملاك الري.

 

 

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