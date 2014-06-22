محاكمة الساعدي القذافي بتهمة قتل لاعب كرة في 2005

طرابلس (إفي) - مثل الساعدي القذافي ثالث أبناء العقيد الليبي الراحل معمر القذافي يوم الأحد أمام إحدى محاكم العاصمة طرابلس التي تنظر قضية متهم فيها بالضلوع في قتل لاعب كرة القدم بشير الرياني في 2005 ، وفقا لما أكده محامون مطلعون على الدعوى لوكالة (إفي).

وقامت حكومة النيجر بتسليم الساعدي في مارس الماضي إلى السلطات الليبية بعد أن فر من البلاد في 2011 هربا من الاحتجاجات الشعبية المسلحة التي أطاحت بنظام والده الذي حكم البلاد منذ عام 1969.

وتوجه إلى نجل القذافي، الذي تولى رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم وقيادة القوات الخاصة الليبية، تهمة الضلوع في قتل الرياني لاعب فريق اتحاد طرابلس والذي كانت تجمعه بالساعدي علاقة جيدة.

يشار إلى أن سيف الإسلام القذافي، أحد أبناء العقيد الراحل، يتواجد حاليا معتقلا على الأراضي الليبية حيث يحاكم بتهمة قمع الاحتجاجات التي خرجت ضد نظام والده في فبراير 2011.

جدير بالذكر أن ثلاثة من أبناء القذافي، هم معتصم وخميس وسيف العرب قتلوا خلال الاشتباكات المسلحة مع المعارضين للنظام السابق، بينما تمكن ثلاثة آخرين من الفرار إلى الجزائر هم محمد وعائشة وهانيبال.