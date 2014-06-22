اليوم توقيع بروتوكول التعاون بين معلومات الوزارة والمجلس القومي لذوي الإعاقة

وقع اليوم كلا من دكتورحسام المساح آمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة ، ودكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بروتوكول التعاون بين الجهتين صباح اليوم الأحد وذلك بمقر المجلس القومى لشئون إلاعاقة بسراى القبة بحضور إدارة التخطيط والمشروعات والتى أشرفت على مشروع البروتوكول ،هذا وقد أعرب المساح عن سعادته بتواجد أعضاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار داخل مقرالمجلس الذي إعتبره الأمين العام انه بيت لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة ، مرحبا بجميع الجهات التى تبدى إستعدادها للتعاون مع المجلس فى خدمة قضية الإعاقة وخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وعلى صعيد آخر قال دكتور حسام المساح ” المعاقون قادمون الى البرلمان”، فى سابقة هى الأولى من نوعها أن يشارك المعاقون في البرلمان منذ إنشائه عام 1860 بإستثناء دكتور طه حسين الذى دخل البرلمان كوزير للمعارف .

وفي السياق ذاته أكد الأمين العام على أن تمثيل ذوى الإعاقة فى البرلمان سيكون من خلال 8 مقاعد على 4 قوائم قائمتين كبار تضم كلا منهم ثلاث أشخاص من ذوى الإعاقة الإعاقة وأخرتين صغيرتين كلا منهما تضم شخص من ذوى الإعاقة .

ومن ناحية أخرى ألقى دكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كلمة أعرب خلالها عن سعادته بلقاء دكتور حسام المساح الذى إعتبره فخر لمصر لما حققه من إنجازات متمثلة فى 11 مادة لحقوق ذوى الإعاقة بالدستور المصري 2014 .

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومى لشؤن الإعاقة ، هذا وقد أكد على أن المعاق الحقيقي هو من لا يستطيع خدمة بلده وليس من وهبه الله نعمة الإعاقة الجسدية .

وفى السياق ذاته أكد محرم على أن البروتوكول هو بروتوكول مفتوح يشمل كافة سبل التعاون بين الجهتين يأتي في مقدمتها إنشاء صفحة إلكترونية تربط بين الموقع الإلكتروني للمجلس وبين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالإضافة الى ربط هذه الصفحة ببوابة الحكومة الإلكترونية وذلك للتيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة فى فى الحصول على ما تقدمه لهم الحكومة و المجلس من خدمات ، ومن جانبه طالب المساح بضرورة إدراج إستمارة حصر الأشخاص ذوى الإعاقة على تلك الصفحة حتى يتم التيسير على المجلس القومى لشئون إلاعاقة إستكمال مشروع الحصر الشامل للأشخاص ذوى ألإعاقة على مستوى الجمهورية والذي كان المجلس قد بدئه في محافظة المنوفية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

وفى السياق ذاته اختتم محرم حديثه مؤكدًا “أبنائنا وشركائنا فى الوطن من ذوى الإعاقة نحن فخورين بأن نكون خدامك” على حد وصفه .

جدير بالذكر أن البروتوكول يتضمن فى مجمله مجموعة من سبل للتعاون فى مقدمتها تبادل الخبرات وقواعد البيانات بين الطرفين علاوة على تبادل الأبحاث والدراسات واستطلاعات الرأى العام بما يحقق الصالح العام للطرفين علاوة على عقد المؤتمرات والندوات فى المجالات ذات الإهتمام المشترك من الطرفين .