السفارة الأمريكية تتجاهل دعوة سعد الدين إبراهيم للقاء “كيري” بـ”المجتمع المدني”

قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن السفارة الأمريكية تجاهلت دعوتهم لاجتماع وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” بمنظمات المجتمع المدني، خلال زيارته السريعة لمصر اليوم الأحد.

وأضافت زيادة خلال مداخلة هاتفية لها مع إحدى القنوات الفضائية، مساء اليوم الأحد، أن موقف السفارة يعتبر علامة استفهام، فبعد أن كان مركز ابن خلدون على رأس قائمة المنظمات التي يتم دعوتها لأي اجتماع، تم تجاهلهم -على حد قول زيادة- ، وأضافت أن أغلب المنظمات التي حضرت معروف عنها الموقف المعادي لثورة 30 يونيو وتصفها بالإنقلاب، والتعاطف مع جماعة الإخوان.

وفي سياق آخر، قالت زيادة أن مركز ابن خلدون بصدد نشر وثائق تثبت محاولات جماعة الإخوان التوغل في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك ضمن مساعي “الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كمنضمة إرهابية دولي”، وأوضحت أنه سيتم عرض الفيلم الذي يوثق جرائم الإخوان وتآمرهم في عدد من القنوات الفضائية من بينها قناة “التحرير”، بالإضافة إلى عرضه في يوم الثلاثاء القادم خلال مؤتمر للمركز.