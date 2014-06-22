أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سامح شكري: مباحثات السيسي وكيرى شهدت توافقا العديد من الملفات

Google+ Print
سامح شكري: مباحثات السيسي وكيرى شهدت توافقا العديد من الملفات سامح شكري: مباحثات السيسي وكيرى شهدت توافقا العديد من الملفات

سامح شكري-وزير الخارجية

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن قرار تقليص المساعدات الأمريكية لمصر بنسبة 26%، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى “إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما والإدارة الأمريكية اقترحا تقديم إجمالي قيمة المساعدات لمصر، إلا أن مجلس الشيوخ هو الذي أدخل هذه النسبة المستقطعة.. ونعتقد أنه سيتم تقديم تلك المساعدات نظرا لأهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين”.

وأضاف “أن طائرات الأباتشي ستصل في أقرب وقت ممكن.. فتلك الطائرات تستخدم لمكافحة الإرهاب، وستستخدمها في المناطق التي تعمل فيها مع إسرائيل وأمريكا لمكافحة الإرهابيين”.

وردا على سؤال حول تصريحات مرشد الثورة الإيرانية آية الله خامنئي التي اتهم فيها واشنطن بمحاولة وضع أشخاص موالين لها في السلطة العراقية، قال كيري “إن بلاده ليست طرفا في اختيار أي من الأشخاص لتولي مسؤولية إدارة العراق.. فذلك الأمر متروك للشعب العراقي وهو الذي يختار قيادته المستقبلية، لكننا نشير إلى أن الأكراد والسنة وبعض الشيعة غير راضين عن الوضع الحالي هناك”.

وأضاف كيري “أن المرجع الشيعي الأعلى بالعراق علي السيستاني قال، في بيان، “إنه من الأساسي للقيادة العراقية ألا تستمر في ارتكاب أخطاء الماضي وأن تمثل جميع أفراد الشعب”.. لذا فنحن نتفق مع رأي الشعب العراقي ونرغب في أن نراه في وضع جيد ويمتلك قيادة جيدة تمثل جميع أطياف الشعب، وحكومة يتشارك فيها الجميع حتى يستطيع العراق زيادة التركيز على تهديدات “داعش” ومواجهتها”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي