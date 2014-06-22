سامح شكري: مباحثات السيسي وكيرى شهدت توافقا العديد من الملفات

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن قرار تقليص المساعدات الأمريكية لمصر بنسبة 26%، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى “إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما والإدارة الأمريكية اقترحا تقديم إجمالي قيمة المساعدات لمصر، إلا أن مجلس الشيوخ هو الذي أدخل هذه النسبة المستقطعة.. ونعتقد أنه سيتم تقديم تلك المساعدات نظرا لأهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين”.

وأضاف “أن طائرات الأباتشي ستصل في أقرب وقت ممكن.. فتلك الطائرات تستخدم لمكافحة الإرهاب، وستستخدمها مصر في المناطق التي تعمل فيها مع إسرائيل وأمريكا لمكافحة الإرهابيين”.

وردا على سؤال حول تصريحات مرشد الثورة الإيرانية آية الله خامنئي التي اتهم فيها واشنطن بمحاولة وضع أشخاص موالين لها في السلطة العراقية، قال كيري “إن بلاده ليست طرفا في اختيار أي من الأشخاص لتولي مسؤولية إدارة العراق.. فذلك الأمر متروك للشعب العراقي وهو الذي يختار قيادته المستقبلية، لكننا نشير إلى أن الأكراد والسنة وبعض الشيعة غير راضين عن الوضع الحالي هناك”.

وأضاف كيري “أن المرجع الشيعي الأعلى بالعراق علي السيستاني قال، في بيان، “إنه من الأساسي للقيادة العراقية ألا تستمر في ارتكاب أخطاء الماضي وأن تمثل جميع أفراد الشعب”.. لذا فنحن نتفق مع رأي الشعب العراقي ونرغب في أن نراه في وضع جيد ويمتلك قيادة جيدة تمثل جميع أطياف الشعب، وحكومة يتشارك فيها الجميع حتى يستطيع العراق زيادة التركيز على تهديدات “داعش” ومواجهتها”.