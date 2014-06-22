غدا.. الحكم على المتهمين في قضية “خلية الماريوت”



>تصدر غدا الإثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت”،المتهم فيها 20 بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة ببث أخبار وتقارير كاذبة بهدف تشويه صورة مصر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، وحضور المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.