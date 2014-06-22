“جبهة شباب الجمهورية الثالثة” تلتقي عمرو موسى استعدادًا للانتخابات البرلمانية

التقى كلا من طارق الخولى وعمرو عز مؤسسى جبهة شباب الجمهورية الثالثة، مع السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، فى إطار تباحث الجبهة وتشاورها مع عدد من رؤساء الأحزاب وقادة التحالفات المختلفة، استعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد موسى، خلال لقائه بالخولى وعز، على أهمية دور الشباب خلال المرحلة الراهنة، مشددًا أيضًا على ضرورة أن ينظم الشباب أنفسهم وينضموا لتحالفات كبيرة للمشاركة الفعالة خلال البرلمان القادم.

كما تطرق الخولى خلال اللقاء، إلى ضرورة قيام قادة التحالفات المختلفة باتاحة الفرص للشباب فى التواجد والمشاركة بقوة على قوائم التحالفات المختلفة لخلق جيل قادر على المشاركة والمنافسة الفعالة لصالح وجود بناء ديمقراطى سليم.

وأعرب عمرو عز فى اللقاء عن أهمية ما نص عليه الدستور والقانون من وجود تمييز إيجابى للشباب، وهو ما يضع مسئولية على الجميع فى أن يكون معيار اختيار الشباب على القوائم المختلفة قام على أساس الأنسب والأكثر كفائة وليس لأى اعتبارات أخرى.

ويؤكد الخولى، أن “الجمهورية الثالثة” لم تحسم حتى الآن موقفها من الانضمام لأي تحالف انتخابى موجود حاليًا على الساحة السياسية، وأن المشاورات التي تعقدها الجبهة هي التي ستحسم موقفهم، مؤكدًا أنهم سوف يستمرون في عقد جلسات حوار مع التحالفات الأخرى, حتى يستطيعوا تحديد قرارهم النهائى، كما تتجه رؤية “الجمهورية الثالثة” لمحاولة التنسيق بين التحالفات المختلفة لوجود قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب.