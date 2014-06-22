تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات على أملاك دولة بمركز الداخلة بالوادي الجديد‎

قال اللواء نبيل العشرى ، مدير أمن الوادي الجديد إنه :”تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 237 لسنة 2014 ضد المواطن ” أشرف و د ” بمساحة 8 فدان والقرار رقم 200 لسنة 2014 ضد المواطن ” عاشور. م. ع ” بمساحة 5 فدان و8 قيراط بطريق الداخلة شرق العوينات”.

كما تم تنفيذ القرار رقم 149 لسنة 2014 ضد المواطن ” عصام أ د ” بمساحة 310 م تعدى على أرض الدولة بمنطقة البشايم بمدينة موط وسط الوحدات السكنية والقرار رقم 210 لسنة 2014 ضد المواطن ” رجب ص س ” لتعديه بالزراعة بالطريق أمام منزله بمساحة 36 م بمنطقة البحيرة بموط .

وأكد اللوء نبيل العشرى أنه تم اقتلاع الزراعات وسائل النخيل وشتلات الأشجار وتجريف الأراضي ،وتم تحرير محاضر بالواقعة لإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق ،مشدداً على تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة للتأكيد على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.