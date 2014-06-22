أشلي كول لا يستبعد إعلان اعتزاله

لا يستبعد أشلي كول الظهير الأيسر المخضرم للكرة الإنجليزية إعلان اعتزاله بشكل رسمي هذا الصيف.

تشيلسي قرر ألا يجدد عقد النجم المخضرم صاحب الـ33 عاما، وتركه يرحل عن القلعة الزرقاء مجانا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، مدافع أرسنال وتشيلسي الأسبق يدرس الاعتزال وعدم مواصلة مشواره الكروي.

ويأتي تفكير كول، رغم أن أندية مثل ميلان وإنتر تخطب ود اللاعب الذي لم يتلق استدعاء من منتخب إنجلترا لتمثيل بلاده في مونديال 2014.

كول لعب لتشيلسي 229 مباراة، وشارك مع أرسنال في 156 لقاء، كما مثل كريستال بالاس في 14 مناسبة.