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ليفربول يفقد الرغبة في ضم لالانا

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ليفربول يفقد الرغبة في ضم لالانا ليفربول يفقد الرغبة في ضم لالانا

بحسب صحيفة ذا صن البريطانية، نادي ليفربول فقد الرغبة في ضم لاعب الوسط الدولي أدم لالانا نجم ساوثامبتون.

ليفربول يرفض دفع أكثر من 22 مليون جنيه استرليني لضم لاعب الوسط الذي يشارك حاليا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2014.

ويتمسك نادي ساوثامبتون بالحصول على 30 مليون جنيه استرليني نظير ترك نجم الفريق لليفربول.

ويعد لالانا مع لوك شو أبرز اسمين في ساوثامبتون، ومحط أنظار العديد من الأندية الإنجليزية الكبرى.

أدم لالانا على رادار مانشستر يونايتد، وكذلك لوك شو الذي يطلب فيه ساوثامبتون 40 مليون جنيه استرليني.

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