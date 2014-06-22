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بالفيديو - بلجيكا.. بالعافية

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بالفيديو - بلجيكا.. بالعافية بالفيديو - بلجيكا.. بالعافية

رغم أن أداء منتخب بلجيكا كان هزيلا في المباراة الأولى والثانية، لكن الفريق الذي حصل على لقب "الحصان الأسود" بسبب أسماء نجومه، انتزع بطاقة العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم، بالعافية.

فاز منتخب بلجيكا بهدف في الدقيقة 87 على منافسه الروسي عن طريق ديفوك أوريجي صاحب الـ18 عاما.

 

أهداف المباراة:
> ديفوك أوريجي - 87

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 6 نقاط بعدما فاز على الجزائر ثم روسيا.

وتوقف رصيد روسيا عند نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الأولى مع كوريا الجنوبية.

 


>  

هذه النتيجة تلعب في صالح الجزائر، كون روسيا تم التضييق عليها وظلت قريبة من الفريق العربي الوحيد في المونديال.

ويحتاج منتخب الجزائر لاستغلال السقوط الروسي، والفوز على كوريا في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد.

مباراة النوم

 

أفضل لاعب:
> ديفوك أوريجي
>  
> أسوأ لاعب:
> روميلو لوكاكو

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يكفي القول بأن أول هجمة لمنتخب بلجيكا على مرمى روسيا جاءت في الدقيقة 84 بتصويبة قوية من إدين أزار في كرة ثابتة، ردها قائم فريق المدرب الإيطالي فابيو كابيللو.

منذ الدقيقة 84 استيقظ أزار، فصنع فرصة وضاعت، وصنع أخرى فسجلها ديفوك أوريجي بديل روميلو لوكاكو ومنقذ بلجيكا.

شاهد الهدف بالضغط هنا..

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فيديو اليوم السابع

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