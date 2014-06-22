كيف فشل يونايتد في ضم روبن مقابل 6 مليون يورو

كشف ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق عن واقعة، فشل فريقه في التعاقد مع الجناح الهولندي الطائر آريين روبن.

روبن كان لاعبا في أيندهوفن، حين قرر أليكس فيرجسون المدير الفني السابق ليونايتد أن يضم النجم الأعسر.

بحسب فرديناند، يونايتد تقدم بعرض يبلغ 5 مليون جنيه استرليني، أو 6 مليون يورو.

وقتها دخل تشيلسي على الخط، وتقدم بعرض يبلغ 15 مليون يورو!

هنا كان أمام فيرجسون طريقين، إما أن يوافق ويدخل في صراع مالي مع تشيلسي على الجناح الدولي، أو ينسحب.

وصرح فرديناند "كان فيرجسون موهوسا بألا يدفع للاعب مالا أكثر مما ينبغي، لهذا انسحب من الصفقة".

وأتم "كان روبن لينجح في يونايتد بدون شك، إنه لاعب رائع".

ويرتدي روبن قميص بايرن ميونيخ بعد رحلة من أيندهوفن إلى تشيلسي ومنه لريال مدريد، وأخيرا استقر به المطاف في الفريق البافاري.