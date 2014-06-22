بورتو يبعد مانجالا عن برشلونة بطلب 45 مليون يورو

على برشلونة أن ينظر في مكان أخر بعيدا عن بورتو في سعيه للتعاقد مع قلب دفاع يعين جيرارد بيكيه على إدارة الخط الخلفي للبلوجرانا.

بورتو بحسب صحيفة أبولا البرتغالية، رفض عرضا من برشلونة لضم المدافع المتميز إلياكويم مانجالا.

برشلونة حاول التعاقد مع ديفيد لويز نجم تشيلسي، لكن باريس سان جيرمان دخل في الصفقة وفاز بالبرازيلي الدولي مقابل 50 مليون يورو.

حول برشلونة نظره إلى ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، خاصة وأنه سيجلس بديلا بسبب وجود لويز وتياجو سيلفا.

لكن سان جيرمان رفض بيع ماركينيوس.

هنا جاءت فكرة إلياكويم مانجالا، لكن بروتو طلب 45 مليون يورو! وهو رقم يراه البلوجرانا كبيرا للغاية في مدافع صاعد.