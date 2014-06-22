ديل بوسكي: لاعبو إسبانيا لا يفكرون إلا في أنفسهم

انتقد فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لاعبي فريق اللاروخا بعد توديع كأس العالم 2014 من مرحلة المجموعات.

ديل بوسكي تحدث بعد واقعة طرد سيسك فابريجاس من الفريق الأساسي خلال تدريبات منتخب إسبانيا استعدادا للقاء استراليا.

قلل ديل بوسكي من الواقعة، وصرح "لم أطرد أحدا، فقط كان هناك فريق متأخر في النتيجة والفريق الأخر عدده أكبر، فحاولت دعم المهزومين بشابي ألونسو".

خلال التدريبات طلب ديل بوسكي من سيسك أن يخلع قميصه ويعطيه لشابي ألونسو، خلع سيسك القميص منفعلا ما أدى إلى قطعه، وترك التدريبات.

وتابع ديل بوسكي "أنا أفكر فقط في اللاعبين، بينما هم يفكرون في أنفسهم دون أي شيء آخر".