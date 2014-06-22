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ديل بوسكي ينفعل: لست دمية في أيدي لاعبي برشلونة

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ديل بوسكي ينفعل: لست دمية في أيدي لاعبي برشلونة ديل بوسكي ينفعل: لست دمية في أيدي لاعبي برشلونة

أبدى فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا غضبه من بعض وسائل الإعلام المحسومة على العاصمة مدريد.

ديل بوسكي عانى من انتقادات عديدة بعدما ودع منتخب إسبانيا كأس العالم 2014 من مرحلة المجموعات إثر الخسارة أمام هولندا بخماسية ثم بثنائية من تشيلي.

وقال ديل بوسكي المدرب السابق لريال مدريد: "أتقبل الانتقادات، لكن هناك بعضها لم أكن أتوقعه".

وتابع "هناك جرائد محسوبة على مدريد، وعلى صفحات معروف أنها تابعة لريال مدريد، تحدثت عن كوني دمية في أيدي لاعبي برشلونة".

وأضاف "هذا غير مقبول، باستثناء ذلك أنا مقتنع بانتقادات عديدة وجهت لي".

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فيديو اليوم السابع