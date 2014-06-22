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مدرب تشيلي: مباراة هولندا صعبة بسبب فان جال

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مدرب تشيلي: مباراة هولندا صعبة بسبب فان جال مدرب تشيلي: مباراة هولندا صعبة بسبب فان جال

يعرف خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب تشيلي أن مباراته مع هولندا ستختلف كثيرا عن لقاء إسبانيا في كأس العالم 2014.

منتخب تشيلي قدم عروضا قوية وضمن الصعود لدور الـ16 من مونديال البرازيل بعد الفوز على استراليا ثم إسبانيا.

مباراة تشيلي وهولندا ضرورية، لأن المنتخبين يبحثان عن فوز يضمن لصاحبه الصدارة، وبالتالي غالبا سيبتعد عن ملاقاة البرازيل في دور الـ16.

وقال سامباولي: "سنلعب على الفوز، لا نعرف المركز الذي سيأتي فيه منتخب البرازيل، لكننا أصلا لا نفكر إلا في كل لقاء على حدة".

وتابع "نعلم أن مباراة هولندا أصعب، لأنها أمام فريق لديه مدرب قوي، مدرب أفكاره في الكرة مختلفة، وتعتمد على المبادرة".

ثم استدرك "لكننا نملك القدرة على الفوز أمام هولندا".

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