دي ماريا يوضح.. لماذا الأرجنتين ستهزم الكبار في المونديال

ربما لا تقتنع بقدرة الأرجنتين على قنص كأس العالم وأنت ترى راقصي التانجو يفوزون بصعوبة على البوسنة أو إيران، لكن أنخل دي ماريا يقول لعشاق بلاده، لا تقلقوا.

وقال دي ماريا الذي شارك في انتصاري الأرجنتين: "الوضع صعب أمام فرق تلعب بـ11 مدافعا، أنت تراوغ الأول، فتجد مدافعا ثانيا خلفه، تمر منه فتصطدم بثالث".

ثم استدرك "لكن في الأدوار الختامية سيختلف الوضع، سنلعب أمام منتخبات أكبر، هناك سيهاجمون".

وتابع "وقتها ستظهر سرعة الأرجنتين، سنستطيع أن نجد مساحات وسنستغلها".

ويعتمد أليخاندرو سابيلا المدير الفني للأرجنتين على خطة تضم دي ماريا مع سيرخيو أجويرو وليونيل ميسي وجونزالو إيجوايين.