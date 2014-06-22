“داعش” يهنئ “ميسي” “أبو مهداف الأرجنتيني” وينصبه “أميرًا” على أمريكا الجنوبية

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية تغريدة من حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منسوب لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، تحمل تهنئة “داعش” للأسطورة الارجنتيني “ليونيل ميسي”، وذلك بعد تسجيله هدفًا على منتخب إيران.

ومنح الحساب المنسوب لتنظيم “داعش” في التغريدة ميسي لقب “ابو مهداف الأرجنتيني”، مطالبًا إياه الانضمام إلى صفوف “مجاهدي داعش”، كما قدم “داعش” في جزء آخر من الرسالة، ليونيل ميسي أميرا لها في منطقة أميركا الجنوبية وما حولها.