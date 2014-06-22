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“محلب”: سنعمل جميعا حكومة وقيادة وشعبا بشفافية من أجل مستقبل هذا الوطن

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“محلب”: سنعمل جميعا حكومة وقيادة وشعبا بشفافية من أجل مستقبل هذا الوطن “محلب”: سنعمل جميعا حكومة وقيادة وشعبا بشفافية من أجل مستقبل هذا الوطن

إبراهيم محلب

أعلن المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الشعب المصري وقيادته وحكومته سيبدآن مرحلة جديدة فى تاريخ الوطن ، وقد تعاهدت على الشفافية والإعلان عنها باستمرار فى اطار أن الجميع سيعمل حكومة وقيادة ومواطنين كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى.
> وقال محلب ـ فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ـ أن المرحلة الجديدة هى مرحلة بناء ومرحلة دولة القانون والانضباط ، مشيرا الى أن توجيهات الرئيس هو العمل والجهد والمصارحة ، وكان هناك تكليفات واضحة الي كل وزارة ، مفادها هو أن المرحلة لا تحتمل التجريب أو التقاعس ، مشيرا الى أن عمل الحكومة سيتسم بإنكار الذات والعمل الجماعى ، ولن تكون الحكومة حكومة الجزر المنعزلة تحركها الضمير الوطنى وستعمل على مكافحة الفساد بجدية من خلال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات واستغلال كافة الموارد وادارة الدولة ادارة رشيدة ، مؤكدا أن الحكومة لن تكون مرتعشة فى مساندة المجتمع ، وتابع ” سيتم التعامل مع كل المخالفات ، لقد مضى زمن مخالفة القانون وخاصة فى مجال المرور ومخالفات المبانى ، ومن اغتصب شىء أمامه خياران إما رده أو تنفيذ القانون عليه من خلال الحكومة”.

وقال محلب ” اليوم هناك حلول لانضباط الشارع المصرى فى اطار المجتمع ، وهناك اتفاق مع الباعة الجائلين ويتم تجهيز أماكن محددة بعد جلسات مع ممثلين عن الباعة ، ونناشد الجميع العمل على فتح الطرق وعدم إشغالها ، وكذلك عدم الاعتداء على الاراضى ، فالحكومة عازمة على تنفيذ القانون ، والوزراء فى مكاتبهم من الساعة ٧ صباحا ، ونحن لا نريد ضغط مرورى ، وكل وزير ينظم العمل فى وزارته وفقا للانضباط”.

ووجه الشكر لجهاز الشرطة على جهوده خاصة فى مهاجمة البؤر الاجرامية ، وكذلك وزارة التى تعمل على ضبط الأسعار وتوفير السلع ، مشيرا الى أن الوزارة زودت ٥٠ بالمائة على السلع التموينية من خلال ٢٠ سلعة ينتقى منها صاحب البطاقة”.

وقال محلب أن وزارة المالية تعمل على الإنتهاء من الموازنة ، وهناك تصميم على اصلاح اقتصادى ومالى ومعالجة التشوهات فى الدعم لصالح الشعب مالك الدولة ، مؤكدا أن الحكومة لن تخون الوطن ، ووزارة الموارد المائية بدأت فى التصدى للمخالفات ، وكل وزير بدأ العمل من خلال برنامج ، والمطلوب هو أن يشعر المواطنون بأن هناك تغييرا”.

وأضاف أن وزارة البيئة تعمل على المحافظة على النيل والتصدى للمخالفات ، أما وزارتا الكهرباء والبترول ، فهناك مشكلة وستستمر لفترة ، مشيرا الى نقص الغاز وأرجع ذلك الي عدة أمور من بينها توقف الاكتشافات البترولية ، مشيرا الي أنه سيتم زيادة الإنتاج فى ٢٠١٦ ، ونوه بأن تستورد الغاز فى الوقت الحالى ، وكان هناك أعطال.

وتابع ” سنرفع كفاءتنا وسنعمل على توفير اللمبات الموفرة للطاقة واكتشافات الغاز واقامة مشروعات للطاقة الشمسية والرياح ، وفي نفس الوقت نناشد المواطنين العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء ، ونؤكد علي أن الحكومة ستعمل وستجتهد”.

ووجه محلب الشكر للوزراء الذين خرجوا فى التشكيل الحكومى السابع والذى عمل على سبع محاور ، وكان آخر محور هو الإصلاح الادارى ، حتى تم إنشاء وزارة للمتابعة والإصلاح الإدارى لتكون هناك متابعة من القيادة ومن الشعب.

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