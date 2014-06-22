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انتهت - الأهلي 4-3 المنيا.. عمرو جمال في الوقت القاتل

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انتهت - الأهلي 4-3 المنيا.. عمرو جمال في الوقت القاتل انتهت - الأهلي 4-3 المنيا.. عمرو جمال في الوقت القاتل

أحرز عمرو جمال هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتصبح النتيجة 4-3 للفريق الأحمر.

أدرك محمود قاعود التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة لتصبح النتيجة 3-3.

وسع كريم بامبو الفارق للأهلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 63، لتصبح النتيجة 3-1.

أعاد عمرو جمال التقدم للأهلي في الدقيقة 57 من هدف جميل لتصبح النتيجة 2-1.

رد المنيا سريعا عن طريق كريم مصطفى لتصبح النتيجة الأهلي 1-1 المنيا.

تقدم السيد حمدي للأهلي في الدقيقة 26 من الشوط الأول لتصبح النتيجة 1-0 للأهلي على المنيا.

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة الأهلي والمنيا في دور الـ16 من كأس .

إضغط هنا لمتابعة أحداث المباراة وتشكيل الفريقين

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