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مدرب حراس الأهلي: لا تقلقوا من الزمالك.. غانا تعادلت مع ألمانيا

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مدرب حراس الأهلي: لا تقلقوا من الزمالك.. غانا تعادلت مع ألمانيا مدرب حراس الأهلي: لا تقلقوا من الزمالك.. غانا تعادلت مع ألمانيا

طالب طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالأهلي جماهير فريقه بعدم القلق من مواجهة الزمالك يوم السبت في افتتاح الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على المنيا 4-3 يوم السبت في دور الـ16 من كأس ، قبل مواجهة الزمالك.

وقال سليمان لـFilGoal.com: "يجب على الجماهير ألا تخاف من مواجهة الزمالك، حتى إذا اعتقد البعض أن منافسنا أفضل منا الآن".

وأوضح "هؤلاء يجب أن يشاهدوا مباريات كأس العالم التي تخرج فيها إسبانيا بطل العالم من دور المجموعات، وتتعادل فيها ألمانيا مع غانا".

وعبر سليمان عن رضاه على مستوى حارسه شريف إكرامي في مباراة المنيا.

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