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تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة التحرش بطالبتين بمصر الجديدة إلى 29 يونيو

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تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة التحرش بطالبتين بمصر الجديدة إلى 29 يونيو تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة التحرش بطالبتين بمصر الجديدة إلى 29 يونيو

تاجيل محاكمة عاطلين بتهمة التحرش بطالبتين بمصر الجديدة لـ 29 يونيو الجارى

قررت محكمة جنح الجديدة برئاسة المستشار احمد رشوان تأجيل محاكمة عاطلين لاتهامهما بالتحرش بطالبتين والتعدي على مجند مرور أثناء تأدية عمله بمصر الجديدة إلى جلسة 29 يونيو الجارى للاطلاع .

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بالتحرش بفتاتين بالألفاظ النابية ، وتوجيه الكلمات التى تخدش الحياء لهما ، ومع اقتراب المتهمين من الفتاتين لاحظ مجند المرور ذلك ، وعلى الفور تدخل لمنع حدوث ذلك وإنقاذ الفتاتين ، إلا ان المتهمين لم يخضعا لكلامه وحاولوا الإمساك بالفتاتين ، إلا أن المجند منعهما فقاموا بالتعدى عليه بالضرب المبرح وتمزيق ملابسه ونعتوه بالفاظ نابية .

وقام المجند بالاستغاثة بالأهالى الذين تمكنوا من ضبط المتهمين وتم اقيادهما إلى قسم شرطة مصر الجديدة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7933 لسنة 2014 وتمت إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق .

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التعدى على موظف أثناء تأدية خدمته والتحرش بأنثى والإخلال بالأداب العامة .

 

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