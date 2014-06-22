قيادات شعبية بالإسماعيلية تنظم احتفالية غدا في ذكري صدور حكم بقضية وادي النطرون

أعلنت قيادات شعبية بمحافظة الإسماعيلية عن تنظيم احتفالية كبري غدا في الذكري الأولي لصدور حكم من محكمة جنح مستانف الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادى النطرون، وستقام الاحتفالية الشعبية في مكتبة مصر العامة بمدينة الإسماعيلية .

ودعت عدد من القوى والحركات الشعبية إلي اعتبار يوم غدا الموافق 23 يونيو عيدا للقضاء المصرى تقديرًا للحكم الصادر من محكمة مستأنف الإسماعيلية قضى فيه باحالة مرسى وقيادات الإخوان المسلمين للنيابة العامة وضبط وإحضار قيادات وأعضاء بحزب الله وحماس لتوارطهم في اقتحام السجون لتهريب المسجونين السياسيين.

وقال المستشار خالد محجوب في تصريحات خاصة أنه يقدر دور شعب محافظة الإسماعيلية وشعب مصر للوقوف مع المحكمة في الوقت الذي كانت المحكمة تحارب من جهات عدة في محاولة لتعطيل الفصل في القضية.

ووجه محجوب الشكر لشعب الإسماعيلية الذي تصدي عدة مرات لمحاولات من عناصر إخوان لاقتحام المحكمة والاعتداء علي هيئة المحكمة .