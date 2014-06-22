“إرهاب الشرقية” تؤجل محاكمة 26 إخواني بينهم نجل شقيق “المعزول” لـ 12 و14 يوليو

أجلت دائرة الإرهاب بمحكمة بلبيس بمحافظة الشرقية اليوم محاكمة 26 من عناصر الإخوان إلى جلسة 12 و 14 يوليو القادم للمرافعة، وذلك بعد أن نظرت هيئة المحكمة القضية ظهر اليوم بدون حضور المتهمين لدواعي أمنية.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية أنه تعذر اليوم نقل 26 متهمًا من عناصر الإخوان من المتهمين بإثارة الفوضى والشغب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وذلك لدواعي أمنية بالمحافظة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخريج الدفعة 81 من طلبه الكلية الجوية ببلبيس.

الجدير بالذكر أن المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية قد أحال 26 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة إلى دائرة الإرهاب بتهمة إثارة الفوضى والشغب والانتماء لجماعة محظورة والتحريض على قتل المتظاهرين بمحافظة الشرقية.