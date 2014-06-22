وزير التعليم العالي: تطوير المنظومة العلمية سيقضى على البطالة فى المستقبل

أكد الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالي على ضرورة أن تكون لأي دولة رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لرسم ملامح المستقبل , مؤكداً أن مؤسسات التعليم العالى هى معمل صنع البشر وإعدادهم وتجهيزهم فكراً ومهارة.

وأضاف الوزير خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الخامس بعنوان ” استراتيجيات دعم الاقتصاد المصري – رؤية مستقبلية ” الذى عقد بجامعة الزقازيق أننا بصدد الإعداد لإستراتيجية لدعم الاقتصاد المصرى مع الوضع فى الاعتبار أن أهم مكوناتها التعليم العالي وخلال فترة وجيزة ستظهر للنور ليتم اعتمادها فى المجلس الأعلى للجامعات ،لافتاً إلى أن الخطط الاستراتيجية فى مصر لم تكن تتضمن التعليم بشكل أساسي فترتب عليه انفصال بين الاقتصاد والتعليم فأصبح كل منهما يسير فى اتجاه عكس الأخر .

وأشار عبدالخالق إلى أن الفترة الحالية ستشهد اهتماماً كبيراً بالتعليم الفني لإحداث ربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل لتوفير فرص عمل للشباب وللقضاء على البطالة.

وأوضح الوزير أن مشروع قانون التعليم العالي الجديد سيشخص باباً للبحث العلمي وأخر للمستشفيات الجامعية ،مطالباً بضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق مع القطاع الأهلي والخاص للحصول على نتيجة ابتكارات الطلاب فالجميع يعمل من أجل مصر المستقبل .

من جانبه أكد الدكتور سعيد عبد العزيز, محافظ الشرقية أن المدخل الصحيح للمستقبل هو وضع خطة إستراتيجية لرسم ملامحه ولإحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصري مشيراً إلى أننا حققنا تقدماً فى هذا الصدد من خلال وضع خطة إستراتيجية لمحافظة الشرقية لعام 2030م ، لتحقيق طموحات أبناء المحافظة لترتكز رؤيتنا على الإبداع والابتكار .

وأشاد المحافظ بدور الجامعة وتلاحمها الدائم والمستمر مع المجتمع لتحقيق النمو والإبداع والاستدامة مؤكداً أن العنصر البشرى هو المفتاح الرئيسي لنجاح أي سياسة كلية أو إستراتيجية .