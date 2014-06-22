وزير الزراعة: تنفيذ “استراتيجية الزراعة 2030″ أهم أولويات الوزارة

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي، أن أهم أولويات وزارة الزراعة في المرحلة المقبلة الالتزام الكامل بإستراتيجية الزراعة حتي 2030، والتي تهدف إلي زيادة قدرة القطاع الزراعي علي تحسين القدرة التنافسية للعديد من المنتجات الزراعية.

وأضاف الوزير، في تصريحات له اليوم، إن قطاع الزراعة يعتمد علي 52% من سكان مصر منها 37% فلاحين، والباقي يتمثل في العاملين بالتصنيع الزراعي، والنقل الزراعي، والأنشطة المتعددة الخاصة بالزراعة.

وأشار البلتاجي، إلى أن الاتجاه حاليا للإرشاد النوعي وتدعيم أحدث الأساليب في الإرشاد، لافتا إلي أن الإستراتيجية تعتمد في المقام الأول علي التحليل الموضوعي لتجارب التنمية في الماضي لاستخلاص الدروس وتحديد مواطن الضعف والقصور التطبيقي لتفاديها ومواطن القوة للبناء عليها .

وشدد وزير الزراعة علي ضرورة تضافر جهود المهتمين بالزراعة في المجال البحثي بين مراكز البحوث الزراعية والجامعات والمركز القومي للبحوث ومساهمة كليات الزراعة بالأقاليم لترجمة هذه الإستراتيجية إلي خطط تنفيذية .

وأكد البلتاجي بأن المتغيرات السريعة في المستجدات العلمية في مجال الزراعة أدت للتركيز علي كفاءة استخدام الموارد الزراعة مثل الاستشعار عن بعد والنانوتكنولوجي والسعي إلي تحقيق نهضة إقتصادية وإجتماعية شاملة قائمة علي قطاع زراعي ديناميكي قادر علي النمو السريع المستدام .

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن من الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030 ، الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية وتحقيق درجة أعلي للأمن الغذائي من سلع الغذاء الإستراتيجي وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتحسين المناخ الاستثماري للزراعة وتحسين مستوي معيشة السكان في الريف وخلق فرص عمل من خلال التوسع في استصلاح الأراضي وتطوير الري وتبني الأنماط التكنولوجية والتوسع في الأنشطة الداعمة للإنتاج الزراعي في مجالات التسويق والتصنيع وتطوير الإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية