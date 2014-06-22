الأردن: 644 ألفا و758 لاجئا سوريا في المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية وحتى الآن

أفادت مديرية شئون اللاجئين السوريين في الأردن اليوم الأحد، بأن إجمالي عددهم في محافظات المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن يبلغ 644 ألفا و758 لاجئا.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية، فإن 597 لاجئا سوريا اجتازوا الخط الحدودي أمس السبت ونقلتهم الأجهزة المختصة إلى مخيمي الأزرق بمحافظة الزرقاء والزعتري في المفرق المعدين لاستقبالهم.. مبينا أن إجمالي عددهم في الزعتري يبلغ 85 ألفا و186 لاجئا مقابل 9059 في الأزرق.

وأشار إلى أنه تم السماح لعدد 103 لاجئين بالعودة الطواعية إلى بلدهم بعد تعبئة نماذج العودة للوطن المتبعة في مثل هذه الحالات.. مشددا على أن تزايد أعداد اللاجئين السوريين في الأردن يتطلب من المنظمات الإنسانية والدول المانحة ضرورة الإيفاء بالتزاماتها تجاه المملكة لتمكينها من تخفيف الانعكاسات السلبية الناجمة عن لجوئهم.

وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.

ويعاني الأردن من أعباء اقتصادية جراء استضافة اللاجئين السوريين حيث تتكبد الخزينة العامة للدولة حوالي 8ر1 مليار دولار نتيجة الخدمات التي تقدمها الحكومة من تعليم وصحة وتوفير الحماية، إضافة إلى الضغط على البنى التحتية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين في المدن والقرى.